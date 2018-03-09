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Barack Obama program sunucusu oluyor

Barack Obama program sunucusu oluyor.15791
  • Giriş : 09.03.2018 / 12:12:00

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, program sunucusu oluyor.

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Sepet Beşik

Görevi Donald Trump'a devreden eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, program sunucusu oluyor. Eski başkan, internet yayını yapan yayın platformu Netflix ile anlaştı.

Barack Obama başkanlıktan sonra kendine yeni bir kariyer buldu. Obama program sunuculuğu yapmaya hazırlanıyor.

ABD eski Başkanı Barack Obama internet yayın platformu Netflix'le anlaşmaya yakın. Obama, Netflix için hazırlayacağı programda başkanlığı dönemindeki konuları işleyecek.

Obama şimdiki ABD Başkan Donald Trump ve politikalarını eleştirmekten kaçınacak. Bunun yerine ilham verici hikayeler üzerinde yoğunlaşacak.

Obama'nın moderatörlük yerine kamera arkasında kalarak sadece yapımcı olmayı tercih edebileceği de konuşuluyor.

Eski First Lady Michelle Obama da Netflix için program hazırlayacak. Bayan Michelle Obama'nın, First Lady'ken yoğunlaştığı konularla ilgili program yapması planlanıyor.

Obama'nin özellikle sağlıklı beslenme üzerinde duracağı söyleniyor.

Obama çiftinin Netflix'le ne kadara anlaştığı henüz belirsiz. Ama büyük bir kitleye ulaşacaklarını kesin gözüyle bakılıyor.

Netflix'in 55 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 117 milyon abonesi bulunuyor.

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