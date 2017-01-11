Barajlar suya doyacak
10 Ocak 2017 itibarıyla ülke genelinde karlı kaplı alanların su eşdeğeri 29,05 milyar m3 olarak hesaplandı ve bu karların erimesi ile barajların doluluk oranlarının önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.
10 Ocak 2017 tarihi itibari ile Türkiye genelinde 325 adet depolama tesisinde 118,5 milyar m3 su bulunduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu barajların maksimum depolama hacimleri ise 166,5 milyar m3’tür. İşletmedeki bu 325 barajın aktif hacim kapasitesi ise 78 milyar m3’tür ve 10 Ocak itibariyle bu kapasitenin 30 milyar m3’ü halihazırda barajlarımızda bulunmaktadır” diye konuştu.
Türkiye’nin Yüzde 80,2’si Karla Kaplı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Ocak tarihi itibarıyla hesaplamalarına göre Türkiye geneli yüzey alanının yüzde 80,2’sinin karla kaplı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yaptığımız modelleme sonuçlarına göre karla kaplı bu alanların su eşdeğeri yaklaşık 29,05 miyar m3’e karşılık geliyor. Bu karların erimesi ile barajlarımızda birikecek su miktarının önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Keban Barajı Yağış Alanının Yüzde 98,8’i Karla Kaplı
Karla kaplı alanların en büyük bölümünün Fırat havzasında Keban Barajı yağış alanında bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Eroğlu şöyle devam etti:
“Keban Barajı yağış alanı yüzde 99,8 oranda karla kaplı ve bu karların 3,2 milyar m3 değerinde kar su eşdeğerine sahip olduğu öngörülüyor. Sonrasında en fazla kar su eşdeğeri miktarı ise yaklaşık 0,9-1,1 milyar m3 değerleri ile Sakarya havzasındaki Sarıyar Barajı, Seyhan havzasındaki Çatalan Barajı ve Çoruh havzasındaki Deriner Barajı yağış alanlarında olduğu tahmin ediliyor. Yeşilırmak havzasındaki Kılıçkaya Barajı, Ceyhan havzasındaki Menzelet Barajı, Doğu Akdeniz havzasındaki Ermenek Barajı ve Kızılırmak havzasındaki Yamula Barajı yağış alanların da ise 493-706 milyon m3 değerleri arasında kar su eşdeğeri miktarlarının olduğu öngörülüyor. Bu barajlardan Menzelet Barajı yağış alanı yüzde 78,7 ve Çatalan Barajı yağış alanı yüzde 87,7 karla kaplı iken, diğer barajların yağış alanlarında karla kaplı alanı yüzde 92’nin üzerindedir”
İstanbul Barajların Havzalarında Oluşan Kar Örtüsü Megakentin 2 Aylık Su İhtiyacını Karşılıyor
İstanbul’un da son yılların en büyük kar yağışını aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “İstanbul’a içmesuyu temin eden barajların havzaları da bu kar yağışından nasibini aldı. Megakent İstanbul’a içmesuyu temin eden Alibey, Büyükçekmece, Büyükdere, Darlık, Elmalıdere, Kazandere, Kuzuludere, Düzdere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Sultanbahçedere, Terkos ( Durusu ) Elmalı II barajlarının toplam su toplama alanları 315 bin 50 hektarı buluyor. 10 Ocak itibarıyla bu alanlarda 178,6 milyon m3 su eşdeğerinde kar örtüsü var ve bu İstanbul’un 2 aylık içmesuyu ihtiyacına karşılık geliyor” açıklamasını yaptı.
Bereketli Bir Kış Mevsimi Geçiriyoruz
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bereketli bir kış mevsimi geçiriyoruz ve barajlarımızın istenilen düzeyde su tutacağını tahmin ediyoruz. Böylece 2017 yazında hem sulamada hem de içmesuyu anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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