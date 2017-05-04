Baran: Biz istiyoruz ki ticari ilişkilerimiz mükemmel seviyede olsun

Giriş : 04.05.2017 / 10:20:00

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Pakistan’la siyasi ve askeri ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu hatırlatarak, “Biz istiyoruz ki ticari ilişkilerimiz de mükemmel seviyeye ulaşsın” dedi.