Baran: Biz istiyoruz ki ticari ilişkilerimiz mükemmel seviyede olsun

ATO Başkanı Gürsel Baran, resmi bir ziyaret için Ankara’da bulunan Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı Khawaja Sohail Mansoor ve beraberindeki heyeti akşam yemeğinde konuk etti. Pakistanlı konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Baran, burada yaptığı konuşmada, heyetin ziyaret amacı olan savunma sanayi konusunda Türkiye’nin geldiği aşamaları anlatarak, “Savunma ve havacılık sektörümüzün 2006 yılında 1,8 milyar dolar olan cirosu, 2013 yılının sonunda 5 milyar doları aştı” dedi.Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği üyesi 123 firmanın 67’sinin, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 9 savunma sanayi firmasının 6’sının da Ankara’da bulunduğuna dikkat çeken Baran, Ankara’nın adeta Türkiye’nin savunma sanayi üssü durumuna geldiğini söyledi.Türkiye ile Pakistan’ın dost ve kardeş ülke olduğunu, aralarında derin tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu hatırlatan Baran, şunları söyledi:“Pakistan, bizim Kurtuluş Savaşımız sırasında maddi yardım göndererek Garp Cephemizi ayağa kaldırmıştı. Bizim için maddi desteğiniz kadar manevi desteğiniz de önemliydi. O destekle bilim ve fende gelişim sağladık. Bugün geldiğimiz noktada ileri teknoloji ürünleri üretip ihraç edebiliyoruz. Şu anda ülkelerimiz arasında siyasi ve askeri ilişkilerimiz mükemmel seviyede. Biz istiyoruz ki ticari ilişkilerimiz de mükemmel bir seviyeye ulaşsın. Pakistan’ın savunma sanayiindeki başarılarını takdirle izliyoruz. Dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan ülkeniz, yerli sanayiye dayalı önemli üretimler gerçekleştiriyor. Savunma sanayi, ülkelerimiz arasında iş birliğine açık bir alan. Ankara Ticaret Odası olarak başta savunma sanayi olmak üzere her alanda iş birliğimizin geliştirilmesi için elimizden gelen her ne varsa yapmaya hazırız. Bu bizim, her şeyden önce bağımsızlık mücadelesi için birbirine destek veren dedelerimize karşı vefa borcumuzdur”-“İHRACATI GELİŞTİRMEK İÇİN HAZIRIZ”-Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı Khawaja Sohail Mansoor da konuşmasında, iki ülke arasındaki kardeşliğin devam edeceğine inandığını belirterek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ihracatı geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Mansoor “Pakistan ve Türkiye ticaretini ortaklaşa gelişmesini istiyoruz. Türkiye’de hangi teknolojiler iyiyse onlar Pakistan’a transfer olsun. Bizim nasıl ki ilişkimiz kardeş ilişkisiyse iş alanında da ilişkilerimiz kardeş gibi olsun istiyoruz” dedi. Mansoor, Baran başkanlığındaki ATO heyetini Pakistan’a davet etti.Yemeğin ardından Mansoor ve Baran birbirlerine hediye takdim ettiler. Mansoor ayrıca ATO Başkanı Baran’ın yakasına Pakistan ve Türkiye bayraklarının yer aldığı bir rozet taktı.