Baran'dan fuar alanı açıklaması

Baran, ATO Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana üzerinde en çok durdukları konunun Akyurt’ta temeli atılan Fuar Alanı’nın bir an önce tamamlanarak Ankara’ya kazandırılması olduğunu hatırlatarak, “Sayın Başbakanımızı ve Bakanlarımızın tamamına yakınını ziyaret ettik. Bu ziyaretlerin hepsinde de Akyurt Fuar Alanı’nın bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettik” dedi. Ankara’nın kongre turizminde adım atabilmesi için Akyurt Fuar Alanı’nın en kısa zamanda yapılarak hizmete sunulması gerektiğini vurgulayan Baran, “Fuar Alanı Ankara’nın gelişimi açısından çok önemli bir konu. ATO olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz” diye konuştu.Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım ve 11 bakanın da katıldığı TOBB Ekonomi Şurası ve ATO Yönetimi’nin Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretiyle çakıştığını belirten Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan , Sayın Başbakanımız ve 11 bakanımızın katılımı ile düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na İç Anadolu Bölgesi’ndeki 67 oda ve borsayı temsilen konuşmacı olarak katılmam dolayısıyla 7 Şubat tarihli fuar toplantısına iştirak edemeyeceğimi yazılı olarak önceden belirttim. Odamızı temsilen Başkanvekilimizin katılımının mümkün olup olmadığını sorduk, olumsuz yanıt verildi. Toplantı 9 Şubat saat 17.00’ye ertelendi. Programıma aldım, ancak toplantı saatinin bizim Sayın Başbakan’a gideceğimiz saat olan 11.00’e sonradan çekilmesi ve aynı saatte Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın yönetimimizi kabulü nedeniyle katılmam mümkün olmadı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızla ve bakanlarımızla üyelerimizin ve ülkemizin meselelerine çözüm üretmek adına bir arada olduğumuz için bu toplantılarla aynı gün ve saate bir şekilde denk getirilen toplantılara katılamadık. Bu toplantılarda ülkemizin ekonomik cephede tahkimi için Kuvayi Milliye şuuru ile istihdam ve yatırımları artırmak adına başta fuar merkezi olmak üzere pek çok mesele gündemimizdeydi. Aynı şuur, hassasiyet ve samimiyetle tüm bu makamlarla fuar merkezi için de çalışıyoruz, çalışacağız.”Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini, bu süreçte ATO Yönetimi olarak memleket meselelerinin çözümü için kolları sıvadıklarını, ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Baran, “Ülkemiz kritik bir dönemeçte. Referandum sürecinde ATO ekonomik ve sosyal alanlarda üzerine düşen görevleri yerine getirme azmindedir. İstihdam ve teşvik paketleri ile sektörel meselelerin çözümü için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı milli seferberlik çağrısına katıldıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile teşriki mesaimizi arttırdık. Melih Bey’in fuar davetine kritik sürecin beraberinde getirdiği yoğunluktan ötürü bizzat katılmam mümkün olmadı. Başkanvekilimizin katılacağını söyledik, onu da kabul etmediler. Fuar Ankara için ve bizler için çok çok önemli. Ancak Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yine memleketin çok çok önemli meseleleri için bir araya gelelim derse biz oraya gideriz. Zaten oralarda da fuar merkezini konuştuk, desteklerini aldık. Toplantıya katılamayışımızın bu şekilde gündeme taşınması yerine Ankara için samimiyetle el ele verip çalışmak lazım. Bizim böyle tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye düşmanlarına karşı dik durabilmek için her konuda olduğu gibi ekonomide de yeni bir Kuvayı Milliye harekâtı başlatmamız, gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Bunun için kolları sıvadık” diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten göreve gelir gelmez sözlü ve yazılı olarak randevu talep ettiğini ancak iki aydır yanıt verilmediğini dile getiren Baran, “Şehrimizin kalkınması için Ankara’nın en önemli iki kurumu olan Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ankara Ticaret Odası’nın el ele vererek beraber çalışması Ankara’nın ve Ankaralıların menfaatinedir. Biz bu konuda üzerimize düşeni yaparız, kişisel hesaplarla hareket etmeyiz” dedi. Baran, şöyle devam etti:“Ankara Ticaret Odası olarak gerek Fuar Alanı gerekse diğer meselelerin çözümünde yapıcı bir yaklaşım ve çaba içerisindeyiz, bundan sonra da bu yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere şehrimizin tüm unsurlarıyla Ankara’nın geleceği adına uyum içinde çalışmaya hazırız.”