Baran, farklı lezzetleri tatmaları için herkesi davet etti
Baran, Ankara tiftik keçilerinin ıslahının gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, ATO Congresium’da düzenlenecek Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Yöresel ürünler açısından çok zengin olan Türkiye’de coğrafi işaret konusunun ihmal edildiğini belirten Baran, “İhmal ettiğimiz, açığa çıkarmadığımız ya da unutmaya başladığımız ürünlerimiz var. ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki amacımız farkındalık yaratmak, üreticilerimizi uyandırmak, Ankara’yı yöresel ürünlerin ihracatında merkez haline getirmek” dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinde 5 binin üzerinde coğrafi işaretli ürünün 54 milyar Avro pazar değerine sahip olduğunu söyleyen Baran, coğrafi işaretli ürünlerin Fransa ekonomisine yılda 18 milyar Avro, İtalya ekonomisine ise 12 milyar Avro kazandırdığını anlattı.
-ANKARA’YI BU İŞİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ-
Türkiye’de 2 bin 500’ün üzerinde tescil alabilecek yöresel ürün bulunduğu halde sadece 200 civarında ürünün coğrafi işaretli olarak tescillendiğini kaydeden Baran, şunları söyledi:
“Üç ürün dışında yurt dışında tescil almış ürünümüz yok. Aydın inciri, Antep baklavası ve Malatya kayısısı… Biz bunların sayısını artırmayı planlıyoruz, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ankara’yı da bu işin merkezi haline getirmek istiyoruz. Ankara bir üs olsun istiyoruz.”
Türkiye’de Çorum leblebisi, Isparta halısı, Afyon kaymağı, Beypazarı kurusu, Finike portakalı, Kars kaşarı, Erzincan tulumu, Siirt fıstığı ve Diyarbakır karpuzu gibi çok sayıda yöresel ürün bulunduğunu hatırlatan Baran, Fransa’nın coğrafi işaretli Comte peyniri üreticilerinin yüzde 32 daha fazla kar elde ettiklerine dikkati çekti.
Ankara’nın tescilli ürünlerinin Kalecik karası üzümü, Çubuk turşusu ve Beypazarı kurusu olduğunu belirten Baran, “Ankara’dan 12 ürün için başvuru var, 5 tanesinin müracaatını ATO olarak biz yaptık. Ankara Tava, Ankara Döneri, Ankara Simidi, Ankara Keçisi Tiftiği Kılı ve Ankara Erkeç Pastırması için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk” diye konuştu.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin konferans, yöresel ürünler sergisi ve ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirileceğini söyleyen Baran, 30 oturumda 42 konuşmacının yer alacağını bildirdi. Baran, 8 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yöresel ürünler sergisinde de üreticiler ile alıcıların bir araya geleceğini ifade ederek, “Herkesi Türkiye’nin lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Ankara tiftik keçilerinin ıslahının gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bahçesinde düzenlenen basın toplantısı, renkli görüntülere sahne oldu. Toplantının yapıldığı alanda dolaşan Ankara tiftik keçileri ilgi odağı oldu. Toplantıda misafirlere, Ankara simidi ve Kars kaşarı gibi yöresel ürünler ikram edildi.
Basın toplantısına A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dellal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Aypek ve Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Köylüoğlu, İhsan Şahin, Selahattin Karaoğlan ve Meclis Üyesi Temel Aktay katıldı.
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