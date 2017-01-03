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Barbaros Şansal'a saldıranların ifadesi

Barbaros Şansal'a saldıranların ifadesi.20468
  • Giriş : 03.01.2017 / 15:11:00

Ünlü modacı Barbaros Şansal'a saldıranların ifadesi ortaya çıktı.

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Dün gözaltına alınan Barbaros Şansal ve avukatı Efkan Bola. havalimanında saldırıya uğramış, beline, böbreklerine ve kasıklarına darbe almıştı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal'a saldıran 8 şahıs Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Ayrıca olay anında orada bulunan 12 TGS görevlisinin de ifadesine başvuruldu. Bir TGS görevlisinin ifadesinde TGS görevlilerinden birisinin de,”Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” dediği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

“Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC’den de rötarlı kalktı. KKTC’den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok.Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik” Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de,” Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

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