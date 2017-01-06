Barbaros Şansal: Can güvenliğim yok
Paylaştığı video nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Barbaros Şansal'ın avukatından açıklama geldi.
Kıbrıs'tan sınır dışı edilen ünlü modacıya Atatürk Havalimanı'nda saldırı yapılmış linç edilmek istenmişti.
Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, Şansal'ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, "Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır. 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bırakılmalıdır" dedi.
Şansal için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde dün basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında ‘İnsan hakları ile insandır' pankartı açıldı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' gerekçesi ile tutuklandığını hatırlatarak, "Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır. 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bırakılmalıdır. Bunların hiçbiri Barbaros Şansal'a uygulanmadı. Tutuklanmasına bugün itiraz edeceğiz" dedi.
İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, Barbaros Şansal'ın planlı ve organize bir şekilde linç girişimine maruz kaldığını ardından hukuksuzca tutuklandığını, vurgulayarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, Şansal'ı hedef gösteren, hakkında homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullanan, saldıran, saldırıya göz yuman, ortam hazırlayan, saldırıyı alkışlayanlardır. Sosyal medyada fikirlerini açıklayan Şansal değil" dedi.
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