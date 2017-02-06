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Barbaros Şansal davasında gelişme!

Barbaros Şansal davasında gelişme!.20468
  • Giriş : 06.02.2017 / 12:15:00

Barbaros Şansal'ın yargılandığı davada önemli bir gelişme kaydedildi.

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İstanbul 43. Ağır Ceza Mahkemesi eksikleri gerekçe göstererek ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameyi iade etti. Savcılığın bu duruma itiraz etmesi bekleniyor.

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