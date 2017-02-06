Barbaros Şansal davasında gelişme!
İstanbul 43. Ağır Ceza Mahkemesi eksikleri gerekçe göstererek ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameyi iade etti. Savcılığın bu duruma itiraz etmesi bekleniyor.
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