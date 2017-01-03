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Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi

Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi.20468
  • Giriş : 03.01.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 17:52:26

Ünlü modacı Barbaros Şansal, ifadesi için savcılığa çağrıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan savcılığa çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Basın Suçları Savcılığı tarafından ifadesi alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmişti. Uçaktan indiği sırada darp edilen Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şansal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından sorgulanan Şansal'a "Halkı kin ve düşmanlığa tehdit" suçlaması yöneltildiği öğrenildi. 

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