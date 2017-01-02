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Barbaros Şansal'a saldırı

Barbaros Şansal'a saldırı.12838
  • Giriş : 02.01.2017 / 20:46:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 01:58:29

Reina saldırısı öncesindeki video paylaşımı ile tepkilerin odağı haline gelen Barbaros Şansal, sınırdışı edildi.

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Ortaköy'deki korkunç saldırının ardından yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çeken Şansal, KKTC'de gözaltına alındı.

Şansal'ın kısa sürede sınır dışı edildiği belirtildi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.



Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal'a saldırdı.

Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Saldırı anı sosyal medyada paylaşıldı.

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