Barbaros Şansal tutuklandı
Havaalanında linç edilmek istenen Barbaros Şansal'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor. Savcılığın, Barbaros Şansal'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği belirtildi.
NELER YAŞANDI?
Yıl başı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırdışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.
Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Barbaros Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.
Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.
TUTUKLAMA İSTENDİ
Şansal emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınacak olan Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şansal akşam saatlerinde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Sosyal medyadaki paşlaşımları sonrası KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklandı.
Şansal savcılık ifadesinde, video da yer alan "B...un da Boğul Türkiye" kelimesini ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştığını söyledi.
"BU MESAJ BANA AİT DEĞİL"
Şansal, savcılık tarafından kendisine sorulan "İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki Sunni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özet budur" şeklindeki twitter mesajının kendisine ait olmadığını söyledi.
"KESİNLİKLE AYRIMCI, NEFRET VE KİN DİLİ KULLANILMAMIŞTIR"
Kendisine sorulan "Mal sahibi Musevi(Alarko) davacı Sunni ( Doğuş Holding) İşletmecisi Alevi... Noel baba ha.HS" şeklindeki twitter mesajının kendisine ait olduğunu söyleyen Şansal, "HS. s.tir git anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dedi.
"VİDEOYU YENİ YIL MESAJI OLARAK PAYLAŞTIM"
Kendisine sorulan videoyu 1 Ocak 2017'de saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştığını söyleyen Şansal şunları söyledi: "19 Ekim 2015 te Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da "B..un da Boğul Türkiye" idi. Video da da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım" dedi.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Hackerlar tarafından kendisine telefonda hakaretlerin başladığını söyleyen Şansal, "Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamen kapattım. 01 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye kendini savundu.
Habertürk
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