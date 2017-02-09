Barcelona'da Arda'nın yerine o gelecek
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız Arda Turan'ın Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.
Gazete, Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı.
Arda'nın kendisine Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün büyük hedefinin Bernardo Silva olduğunu iddia etti.
Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.
GOAL.COM
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