Facebook Twitter Rss

Barcelona'da Arda'nın yerine o gelecek

Barcelona'da Arda'nın yerine o gelecek.11550
  • Giriş : 09.02.2017 / 09:42:00

Ünlü futbolcu Arda Turan'a gelen teklif üzerine Barça harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'a Çin'den gelen teklif üzerine harekete geçen Barcelona, Portekizli yıldız Bernardo Silva'ya kanca attı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız Arda Turan'ın Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.

Gazete, Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı.

Arda'nın kendisine Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün büyük hedefinin Bernardo Silva olduğunu iddia etti.

Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.

GOAL.COM

Amerika'dan flaş El Bab açıklaması

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dursun Özbek: Gerekli izinler aldık!

Dursun Özbek: Gerekli izinler aldık!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya projeleri hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertliler şok bir göndermede bulundu.

 

Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler

Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları devam ediyor.

Dilmen: Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim

Dilmen: Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in sert açıklamalarına yanıt verdi.

 

TFF, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu

TFF, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu.

Aziz Yıldırım devre arası bu mesajı yollamış

Aziz Yıldırım devre arası bu mesajı yollamış

Aziz Yıldırım devre arası takıma sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya