Barcelona'da gerilim tırmanıyor!
Camp Nou'da Barcelona'yla karşılaşacak Kanarya Adaları takımı Las Palmas, Katalonya bağımsızlık referandumu nedeniyle maça İspanya bayraklı formayla çıkacağını açıkladı.
Katalonya, bağımsızlık referandumu nedeniyle sıcak saatler geçiriyor. İspanya polisinin referandumda oy vermeye çalışan halka müdahale ettiği kaydedilirken, futbolda da hareketlilik mevcut. Barcelona kulübü, referandum nedeniyle maçın ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmuş ancak reddedilmişti. Bugün deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Kanarya Adaları ekibi Las Palmas, mücadeleye referandumu protesto etmek için İspanya bayrağı bulunan formayla çıkacaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda "Las Palmas, bu tarihi dönemeçte sessiz kalabilir ya da harekete geçebilir. Biz ikincisini seçtik. Bugünkü formamıza umutlarımızı netleştirmek ve ülkemizin geleceği için küçük bir İspanyol bayrağı ve bugünün tarihini eklemeye karar verdik.Krallığın başkentine en uzak yerden İspanya'nın bütünlüğüne olan inancımızı haykırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona 20 Eylül'de referandumla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının çoğunluğunun isteğine destek olunacağının vurgulandığı açıklamada ifade özgürlüğü, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi hakları engelleyelen hareketlerin kınandığı duyurulmuştu.
KATALAN FUTBOLU LAĞVEDİLEBİLİR
La Liga’nın referandum sonucunda bağımsızlık çıkması durumunda Katalan takımlarını fesh edebileceği ve bölgedeki FC Barcelona, Espanyol ve Girona gibi Katalan menşeili takım oyuncularının başka liglere transferi de söz konusu. Forbes’a göre 2017’deki yıllık geliri oyunculara ödenen ücretler dahil, milyar dolarları bulan takımların İspanyol liginden aforoz edilmesi Messi gibi oyuncuların başka liglere taşınmasını gerektirebilir. Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, “Katalan takımlarındaki oyuncuların İspanya ligi, Prömiyer Lig, İtalya, Fransa’da oynamak durumunda kalabileceğini söyledi.
LA LIGA BAŞKANI TEBAS AÇIKLAMIŞTI
La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu. Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
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