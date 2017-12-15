Barcelona'dan Arda Turan için açıklama
İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada 20 milyon euro bonservis bedeli istendiği bildirildi.
Barcelona, Arda Turan'ın satış fiyatını kesin olarak belirledi. Barcelona Kulübü, dün Noel kutlaması için bir araya geldi. Organizasyonda Katalan kulübünün yöneticileri ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.
Barcelonalı bir yetkili, milli futbolcu Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi: "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."
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