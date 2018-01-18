Barcelona'dan Başakşehir'e Arda yanıtı!
Bir dönem İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili Katalan ekibinden açıklama geldi.
Gündeme bomba gibi düşen Arda Turan transferinde, Barcelona'ya misafirperverliği için teşekkür eden Medipol Başakşehir'e cevap geldi.
Medipol Başakşehir'in resmi twitter hesabından, '@ArdaTuran transferi sürecinde uzun süren görüşmeler yaptığımız @FCBarcelona Kulübü’ne bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.' tweetine Barcelona'dan yanıt geldi.
Dünya devi Barcelona, Medipool Başakşehir'e 'Bilmukabele. @ibfk2014 ile görüşmek bizim için bir zevkti. @ArdaTuran size emanet.' cevabını verdi.
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