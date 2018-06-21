Barcelona'dan Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Katalan devi Barcelona'dan güzel haber geldi. Barça, Yerry Mina, Vermaelen ve Alex Vidal için Fenerbahçe ile görüşme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Barcelonalı futbolcular için yaptığı girişimlerere dönüşler başladı. Bazı oyuncular için olumsuz haberler gelirken 3 isim için "Mümkün" cevabı geldi.
Stoperler Yerry Mina, Thomas Vermaelen ve sağ bek Aleix Vidal'in kiralanması için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Bu 3 ismin en az ikisinin kiralanması bekleniyor.
Barcelona, Andre Gomes'i bonservisiyle satmayı düşünürken, Denis Suarez ise Barcelona 'dan ayrılmak istemiyor.
İspanyol golcü Alcacer Barça'da alternatif olarak kadrola tutulacak.
CUMHURİYET
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