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Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması

Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması.11651
  • Giriş : 13.01.2018 / 08:22:00

İspanyol devi Barcelona, Arda Turan ile ilgili açıklamada bulundu.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan Arda Turan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro: "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor" dedi.

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