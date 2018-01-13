Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan Arda Turan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro: "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor" dedi.
BEİNSPORTS
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