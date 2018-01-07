Barcelona'dan rekor transfer! 160 milyon Euro...
Transfer piyasasını bir kez daha alt üst edecek olan Coutinho transferinde Barcelona mutlu sona ulaştı.
Sezon başında Neymar’ın Paris Saint Germain’e gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Barcelona, listenin başına Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Coutinho’yu almıştı. Yaz transfer döneminde transferi bitirmek için çok uğraşan Katalan ekibi, emeline devre arasında kavuştu. Liverpool’un inadını kıran Barcelona, 160 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Coutinho’yu kadrosuna kattı. Coutinho’yu 2013 yılında Inter’den 13 milyon Euro’ya transfer eden Liverpool, Brezilyalı yıldızı 10 katından fazlaya satmış oldu.
Sağlık kontrolleri için Barcelona’ya giden Coutinho, bir sorun çıkmaması halinde kendisini Katalan ekibine bağlayacak imzayı atacak. Coutinho’nun ayrıca Pazar günü Barcelona’nın evinde Levante ile oynayacağı maçı izlemesi bekleniyor.
Coutinho böylece serbest kalma maddesi dışında en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu. Bilindiği üzere en yüksek bonservis rekoru Barcelona’daki 222 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi sonrasında Paris Saint Germain’e giden Neymar’da…
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