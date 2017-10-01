Barcelona efsanelerinden referanduma destek
İspanyol polisi ve jandarması, Katalonya’daki bağımsızlık referandumuna izin vermedi, oy kullanılmak için hazırlık yapılan merkezlere baskınlar yaptı. İspanya İçişleri Bakanlığı, oy kullanma bölgelerinde el koyma işlemlerinin başladığını aktardı. Katalan ekibi Barcelona’da bir dönem forma giymiş efsane isimler Carles Puyol ve Xavi, referanduma destek çağrısında bulundular.
Katalonya’nın dünya çapında en çok tanınan markası FC Barcelona’yla özdeşleşen iki futbolcu da, oy kullanma işlemine izin verilmesi gerektiğini söyleyerek İspanya Hükümeti’ni eleştirdiler. Eski kaptanlardan Carles Puyol, “Oy kullanmak demokrasidir” derken takımın yıldız stoperi Gerard Pique, oy kullanılırken çekilen bir videoyu yayımlayarak referanduma desteğini bir kez daha gösterdi. Barcelona’nın efsaneleşen orta saha oyuncularından Xavi de İspanya devletine Katalanların huzur içinde oy kullanmasına izin verme çağrısı yaparak yaşananların “Utanç verici” olduğunu söyledi.
Xavi yaptığı konuşmada “İnsanların oy kullanmalarının engellenmesi ne demek? Utanıyorum” dedi.
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