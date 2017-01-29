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Barcelona maçında çok ilginç bir an yaşandı

Barcelona maçında çok ilginç bir an yaşandı.22717
  • Giriş : 29.01.2017 / 17:47:00

Real Betis - Barcelona maçında futbol gündemine damga vuran çok ilginç bir olay yaşandı.

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İspanya'da Futbol dünyası, Real Betis - Barcelona müsabakasında verilen bir hakem kararını tartışıyor.

La Liga'da Barcelona, Real Betis deplasmanında 1 puanı 90'da Suarez'in attığı golle kurtardı. 1-1 sona eren maçta milli futbolcu Arda Turan 68 dakika sahada kaldı. Maçın 76'ncı dakikasında Barcelona'nın attığı bir gol, çizgiyi geçmediği gerekçesiyle hakem tarafından verilmedi.

Milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 68 dakika sahada kaldığı mücadelede, Katalan ekibi 1 puanı Luis Suarez'in 90. dakikada attığı golle kurtardı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Barcelona 42 puana yükselerek, 2 maçı eksik Real Madrid'in 1 puan gerisinde yer aldı.

Maçın en çok konuşulan pozisyonu ise 76'ncı dakikada yaşandı. Son dönemde İspanya'da hakem kararları nedeniyle sıkıntılar yaşayan Barcelona, bir darbe de Betis karşısında yaşadı.

Skor 1-0'ken Aleix Vidal'in sağ kanattan yaptığı ortada Alba'nın dokunuşunu Betis savunması uzaklaştırdı. Ancak topun tamamı bariz bir şekilde çizgiyi geçmesine karşın, hakem gol kararını vermedi. Barcelonalı futbolcular uzun süre itirazlarda bulunsalar da karar değişmedi.

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