Barcelona, Messi için rekor teklifi verdi!
İspanyol ekibi Barcelona, dünyaca ünlü futbolcu Messi için harekete geçti. Kulüp, Messi'yi takımda tutabilmek için 95 milyon avro ödeyecek.
Barcelona'nın, sözleşmesi Mayıs 2018'de bitecek Lionel Messi'yi takımda tutabilmek için hazırladığı paketin detayları ortaya çıktı. İngiliz medyasına göre Katalan ekibi, 30 yaşındaki oyuncuya 'imza parası olarak' tek seferde 95 milyon Euro (411 milyon TL) ödeyecek. Barcelona'nın çılgın rakamı ödeyebilmek için Camp Nou'dan önümüzdeki sezon elde edilecek geliri ve sponsorluk anlaşmalarından gelecek parayı kullanacağı ifade edildi. Messi kontrat teklifini kabul etmesi durumunda ise haftalık 556 bin Euro, toplamda her yıl 26 milyon Euro kazanacak.
YENİ BÜTÇESİ 897 MİLYON €
Öte yandan Barcelona'nın yeni bütçesi de dudak uçuklatacak cinsten. Katalan ekibinin başkanı Bartomeu, 21-22 Ekim'de yapılacak genel kurulda bütçeyi 897 milyon Euro olarak üyelerin onayına sunacaklarını söyledi.
59 GÜNDE ÇIKMADAN 15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıyan isim olarak dikkat çeken Messi, 13 Ağustos'tan beri kulübünün ve milli takımının tüm resmi maçlarında bir dakika bile kaçırmadan oynadı. Barcelona'da 11 resmi maçta tam 14 gol atan süper Arjantinli, milli takımının da Dünya Kupası elemelerinde Eylül ve Ekim aylarında oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı ve toplam 18 gol kaydetti.
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