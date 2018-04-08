Barcelona, Real Sociedad'ın rekorunu egale etti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup etti. Ligin 31. haftasında Leganes'i ağırlayan Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 27 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk takımda Nabil El Zhar, 68. dakikada attığı golle farkı bire indirdiği mücadelenin 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçın skorunu ilan etti ve ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
MESSİ YİNE ZİRVEDE
Ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, 1979-80 sezonunda bu başarıyı yakalayan Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.
Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, bu galibiyetle puanını 79'a çıkarırken, Leganes ise 36 puanda kaldı.
Öte yandan Messi, bu sezon ligde 29. golünü atarak gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü. Arjantinli futbolcuyu 22'şer golle Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo takip ediyor.
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