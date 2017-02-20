Barcelonalı Neymar'a 2 yıl hapis cezası istemi!
Barcelona ve Santos'ta yargı şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya transferinde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk davasının son temyizi de reddedildi.
2 yıl hapis 10 milyon dolar ceza
Barcelona kulübü, Santos ve Neymar, transferde yolsuzluktan dolayı ceza alma ihtimali var. Neymar ve babasının ilk suçu olmasından dolayı cezaevine girmeyeceği düşünülse de savcılar 2 yıl hapis ve 10 milyon dolar para cezası istiyor.
Ayrıca Barcelona kulübüne 9 milyon dolar Santos için de 7 milyon dolar ceza isteniyor.
Neymar davasında ne olmuştu?
İspanya Ulusal Mahkemesi yargıcı Jose de la Mata, 2013 yılında Brezilya’nın Santos kulübünden İspanya’nın Barcelona kulübüne geçen Neymar da Silva Santos Junior’un transferi sürecinde "yolsuzluk ve sahtekarlık" yapıldığı iddiasıyla dava açılmasını istedi. Neymar’ın Barcelona’ya transferinde ikinci kez açılan soruşturmayı tamamlayan Jose de la Mata, "yolsuzluk ve sahtekarlık" suçlamalarıyla Neymar, menajerliğini yapan babası, Barcelona kulübünün şimdiki başkanı Josep Maria Bartomeu ve Brezilyalı oyuncunun transfer olduğu dönem başkanlığı yürüten Sandro Rosell ile Barcelona ve Santos kulüplerinin yargılanmasını talep etti. İddianamede, Neymar’ın Santos kulübü ile sözleşmesi devam ettiği sırada, 40 milyon avro karşılığında gelecekte Barcelona’ya transfer olmayı kabul eden bir anlaşmayı 2011 yılında imzaladığı ve bununla "serbest piyasa kurallarının ihlal edildiği" savunuldu.
Ayrıca iddianamede, Barcelona’da dönemin başkanı Sandro Rosell ve başkan yardımcısı Josep Maria Bartomeu’nun imzalarının bulunduğu söz konusu anlaşmadan Santos kulübü, Barcelona Yönetim Kurulu ya da futbolcunun yüzde 40 hakkına sahip olan DIS adlı Brezilyalı şirketin haberdar olmadığı, bundan dolayı da "yolsuzluk ve sahtekarlık" suçlarının işlendiği öne sürüldü.
Neymar’ın transferiyle ilgili iddiaların kökeninde, bu futbolcunun Santos’ta oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı şirketin suçlamaları bulunuyor.
DIS adına 2015 yılı haziran ayında İspanyol mahkemesine yapılan başvuruda, Neymar’ın 26 Mayıs 2013 tarihinde Barcelona’ya transferinde ona sadece 17,1 milyon avro ödendiği ifade edilerek, transferin gerçek bedelinin şirketten saklandığı ve DIS’e yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığı ileri sürülmüştü.
Barcelona kulübü geçtiğimiz yaz Savcılık ve Devlet Avukatlığı kurumuyla yürüttüğü uzun görüşmeleri neticelendirmişti. 5,5 milyon avroluk ceza bedeli karşılığında soruşturmanın kapatılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
FANATİK
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