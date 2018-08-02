Barış Atay'dan Yavuz Bingöl'e sert sözler
Halkların Demokratik Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de sol hasta' diyen ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün sözlerine cevap verdi.
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, türkücü Yavuz Bingöl'e yönelik olarak "Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu?" dedi.
KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Atay, Bingöl'ün "Dünyada hiçbir yerde yok artık solcular. Yoklar yoklar yoklar! Tüm dünyada sol hasta şu an. Hepsi hasta" ifadesini de değerlendirdi.
"Yavuz Bingöl'e şunu sormak lazım; Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu? Çünkü hazır pasta, ben de buradan yürüyemiyorum artık, ben sabah kalktım artık sağcı oldum, Erdoğancının feriştahıyım diye de bir açıklama yapayım, ne kadar sevdiğimi dünya alem görsün. He evet Berkin'i yuhalattığı için tepki göstermiştim ama önemli değil, bu kadar radikal bir çıkışı yutarım. Yani bu mudur siyasete bakış açısı" ifadesini kullanan Atay, şöyle devam etti:
BİNGÖL, ‘SOL'DAN ÇOK PARA KAZANDI'
"Yavuz Bingöl çok enteresan bir profil. Hayatını sol değerler üzerinden geçirdiğini söyleyip, müziğini icra edebilmesini sol derneklerin, sol partilerin, sol hareketlerin açtığı imkanlarla yürüten bunun üzerinden ciddi para da kazanan birinin bir sabah kalkıp ‘ben Erdoğancının feriştahıyım' demesi absürd."
SPUTNİK
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