Facebook Twitter Rss

Barış Atay'dan Yavuz Bingöl'e sert sözler

Barış Atay'dan Yavuz Bingöl'e sert sözler.18440
  • Giriş : 02.08.2018 / 15:36:00

Barış Atay, sol ile ilgili görüşleri nedeniyle Yavuz Bingöl hakkında sert sözler sarfetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Halkların Demokratik Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de sol hasta' diyen ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün sözlerine cevap verdi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, türkücü Yavuz Bingöl'e yönelik olarak "Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu?" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Atay, Bingöl'ün "Dünyada hiçbir yerde yok artık solcular. Yoklar yoklar yoklar! Tüm dünyada sol hasta şu an. Hepsi hasta" ifadesini de değerlendirdi.

"Yavuz Bingöl'e şunu sormak lazım; Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu? Çünkü hazır pasta, ben de buradan yürüyemiyorum artık, ben sabah kalktım artık sağcı oldum, Erdoğancının feriştahıyım diye de bir açıklama yapayım, ne kadar sevdiğimi dünya alem görsün. He evet Berkin'i yuhalattığı için tepki göstermiştim ama önemli değil, bu kadar radikal bir çıkışı yutarım. Yani bu mudur siyasete bakış açısı" ifadesini kullanan Atay, şöyle devam etti:

BİNGÖL, ‘SOL'DAN ÇOK PARA KAZANDI'

"Yavuz Bingöl çok enteresan bir profil. Hayatını sol değerler üzerinden geçirdiğini söyleyip, müziğini icra edebilmesini sol derneklerin, sol partilerin, sol hareketlerin açtığı imkanlarla yürüten bunun üzerinden ciddi para da kazanan birinin bir sabah kalkıp ‘ben Erdoğancının feriştahıyım' demesi absürd."

SPUTNİK

Brunson krizinin Türkiye'ye etkisi ne olacak?

Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı kaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var

Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var

Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!

Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.

 

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'de düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

ÖSYM'den son dakika açıklaması

ÖSYM'den son dakika açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden açıklama geldi.

 

İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre mücadele hakkında açıklama yaptı.

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya