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Barışmak için çağırdı, öldürdü!

Barışmak için çağırdı, öldürdü!.18500
  • Giriş : 03.01.2018 / 09:13:00

Karaman'da ayrıldığı sevgilisi ile yeniden görüşmek isteyen genç, kız arkadaşını öldürdü.

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Sepet Beşik

Bir kadın cinayeti daha. Karaman'da yaşayan 18 yaşındaki Ceyda Aycan, eski sevgilisi olan 20 yaşındaki Durmuş T.'nin barışma teklifi üzerine gittiği parkta eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. İddiaya göre, Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kadına 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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