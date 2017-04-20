Bariyerler Taksim'e getirildi!
İstanbul Taksim Meydanı'nda hazırlıklar başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yoğun güvenlik önlemi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda bariyeri meydana getirdi.
Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim’in çeşitli noktalarına istiflendiği görüldü.
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