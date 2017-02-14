Bartın'da FETÖ'den 8 kişiye tutuklama!
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bartın'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'inin tutuklandığı öğrenildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce mesleklerinden ihraç edilen imamların da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ulus eski müftüsü Turgay P. ile 2 imam, 1 öğretmen ve 4 esnaf toplam 8 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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