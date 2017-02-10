Bartın'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda örgütle bağlantısı tespit edilen 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilk operasyonda 4 bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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