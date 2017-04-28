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Barzani açıkladı: Erdoğan'la görüşeceğim

Barzani açıkladı: Erdoğan'la görüşeceğim.12949
  • Giriş : 28.04.2017 / 13:31:00

Barzani, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili

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Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşeceğini bildirdi.

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