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Barzani, arayı iyi tutmak istiyor

Barzani, arayı iyi tutmak istiyor.13850
  • Giriş : 08.10.2017 / 15:50:00

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı, Neçirvan Barzani, Türkiye ile arayı iyi tutmanın gayreti içerisine girdi.

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Büyüyen Beşik

Neçirvan Barzani, Türkiye ile iyi ilişkiler kurabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak için çalışacaklarını söyledi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü.

Görüşme sonrası Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Başbakan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başbakan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Barzani, "Kürt Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır ve Bağdat’la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat’ın, Kürt Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Abad

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