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Barzani: Artık çok geç!

Barzani: Artık çok geç!.19325
  • Giriş : 22.09.2017 / 20:00:00

Mesud Barzani, referandumun ertelenmesinin artık mümkün olmayacağını söyledi.

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Sepet Beşik

Barzani, referandum seçiminin ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin mümkün olmayacağını iddia etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, üç gün sonra yapılması planlanan 25 Eylül referandumunun ertelenmesi için vaktin kalmadığını belirterek, artık bunun için çok geç olduğunu söyledi.

"ARTIK ÇOK GEÇ VE VAKİT KALMADI"

Barzani, Erbil kentindeki son "referanduma evet" mitinginde yaptığı konuşmada, "Referandumun ertelenmesi için gece-gündüz baskıya maruz kalıyoruz. Biz başarısızlığa uğrayan geçmişe dönmeyeceğiz. Görüşmelere çok ciddi ve açık bir zihniyetle ancak 25 Eylül'den sonra hazırız. Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim" ifadelerini kullandı.

BARZANİ REFERANDUM SONRASINI İŞARET ETTİ

Barzani, "Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil ancak bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül'den sonra sınır, petrol, doğal gaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) referandum hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Barzani, "DEAŞ'a karşı verilen mücadele önceye kıyasla daha da yoğunlaşacaktır" diye konuştu.

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