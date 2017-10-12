Barzani atağa kalktı!
Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani, Bağdat yönetimi ile görüşmek istediğini iletti.
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İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!
Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunun ardından bir referandum hazırlığına da İskoçya başla
Kürt GSM operatörleri kontrol altında alındı
Irak hükümeti, Kürt operatörlerin kontrol altına alındığı açıkladı.