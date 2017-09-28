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Barzani, darbeyi Sergey Petrov'dan yedi!

Barzani, darbeyi Sergey Petrov'dan yedi!.10599
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:21:00

Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, Barzani'ya darbeyi vuran ilk kişi oldu.

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Sputnik'in haberine göre; Petrov, "Halepçe, 2 bin metre yükseklikteki dağlık alanda bulunuyor. Bölgede altyapı bulunmadığı gibi yaşanan son çatışmaların ardından mayınlı araziler kaldı. Jeopolitik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ancak bunlar yüksek risk taşıyor ve şirket yüksek riske sahip bölgelerde çalışma yapmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

'PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ VE HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTU'

Petrov şöyle devam etti: "Petrol fiyatları yüksekken, şirketler tüm gelecek vaat eden bölgelere yatırım yaptı, çeşitli pazarlarda varlıklarını artırdı. Petrol fiyatları düştükten ve başlangıçtaki jeopolitik beklentilerle ilgili hayal kırıklığı yaşadıktan sonra şirketler verimlilik göstergelerini revize ederek daha az rekabet edilebilir projeleri askıya aldı" dedi.

'IKBY GELECEK VAAT EDİYOR'

Öte yandan Petrov, Halepçe'de yapılan keşif çalışmalarının yatağın elverişli olduğunu gösterdiğini ve IKBY topraklarındaki çalışmaların şirketleri açısından gelecek vaat ettiğini söyledi.

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