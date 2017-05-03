Barzani'den bağımsızlık ilanı!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'den şoke eden açıklamalar geldi. Barzani, Irak'ta Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanının geldiğini ve Kerkük'ün Kürt bölgesi olduğunu söyledi.
Fransız Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, “Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanı geldi. Ancak Irak’tan barışçıl bir şekilde diyalog ve müzakere yoluyla ayrılmak istiyoruz" dedi.
Yaklaşık bir asırdır Irak’ın birliğini korumak için çalıştıklarını belirten Barzani, “Biz bunun karşılığında ne sağladık? 4 bin 500 köy yıkıldı, kimyasal saldırıya uğradık, sadece benim ailemden 10 bin kişi öldürüldü” ifadesini kullandı.
'BAĞIMSIZLIK KONUSUNDA KARARI KÜRT HALKI VERECEK'
Barzani komşularla iyi geçinmek istediklerini bildirirken, bağımsızlığın yeni sorunlar çıkartmayacağını aksine sorunların çözümüne yardımcı olacağını ileri sürdü.
“Uluslararası camiadan bağımsızlık konusunda bir garanti aldınız mı?” sorusu üzerine Barzani, “Bu konuda kararı Kürt halkı verecek, eğer uluslararası toplumdan bir hediye beklersek, Kürt devleti hiç bir zaman doğmaz" dedi.
'FRANSA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANININ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUZ'
Fransa’da 7 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu ile ilgili olarak Barzani, yeni cumhurbaşkanının zamanı geldiğinde, bağımsız Kürt devletini desteklemesini veya en azından buna karşı çıkmamasını arzu ettiklerini belirtti.
Musul’da IŞİD'e yönelik mücadele ile ilgili soruyu yanıtlayan Barzani, şu ana kadar önemli başarılar elde edilse bile bu kenti terör örgütünden tamamen kurtarmanın oldukça zor olacağını kaydetti.
Fransa ile Musul’daki askeri işbirliğini 'mükemmel' olarak niteleyen Barzani, özellikle istihbarat alanında Fransa’dan önemli destek aldıklarını belirtti.
'KERKÜK TARİHİ OLARAK KÜRT BÖLGESİDİR AMA SADECE KÜRTLERE AİT DEĞİLİR'
Kerkük’ü Kürt bölgesi olarak tanımlayan Barzani, “Kerkük, tarihi coğrafi olarak hiç kuşkusuz Kürt bölgesidir. Ancak burası sadece Kürtlerin anlamına da gelmiyor. Kerkük’te Hristiyanlar, Araplar, Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Biz burada bir monopol kurmaya çalışmıyoruz. Referandumdan sonra bütün gruplar sonuca saygı göstermeli. Ancak askeri ve siyasi gruplar güç kullanarak mevcut statükoyu değiştirmeye çalışırsa biz sahip olduklarımızı korumak için elimizden geleni yaparız” ifadesini kullandı.
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