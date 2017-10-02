Barzani'den kritik görüşme
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası karışan ülkede yeni gelişmeler yaşanıyor. IKBY Başkanı ile Irak Başkanı İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un girişimleri sonucu Paris'te bir araya geleceği öğrenildi.
Irak Merkezî Hükûmeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında gayrimeşru referandum sebebiyle oluşan krizin çözümü için Fransa devreye girdi. IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimleri sonucu Paris’te bir araya gelecekleri iddia edildi. IKBY’ye yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde ara buluculuk teklifinde bulundu. Macron’un bu teklifine hem IKYB hem de Irak Merkezî yönetiminden olumlu cevap geldi. Irak Başbakanı İbadi’nin, yazılı bir açıklama yaparak Macron’un arabulucuk teklifini ve Paris’e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron’un, arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla ilettiği Mesud Barzani’nin de teklife sıcak baktığı iddia edildi. Levy’nin, referandumdan sonra Erbil’de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.
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