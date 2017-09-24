Barzani kararını bugün açıklayacak
Tartışma yaratan bağımsızlık referandumu ile ilgili Irak Kürt Bölgesel lideri Mesut Barzani nihai kararını yarın verecek.
TRT
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Barzani meydan okudu!
Mesud Barzani, referandum yapmaya kararlı. Referanduma iki gün kala sert açıklamalar da ardı ardına