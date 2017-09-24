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Barzani kararını bugün açıklayacak

Barzani kararını bugün açıklayacak.19325
  • Giriş : 24.09.2017 / 13:30:00

IKBY lideri Mesud Barzani, referandum kararını bugün açıklayacak.

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Tartışma yaratan bağımsızlık referandumu ile ilgili Irak Kürt Bölgesel lideri Mesut Barzani nihai kararını yarın verecek.

TRT

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