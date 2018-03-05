Barzani: Kürtlerin yanıt verme vakti geldi
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Irak Meclisine bütçe kararına değindi ve meclisin Kürtleri planlı bir şekilde yok sayıp bütçe tasarısını onayladığını belirtti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden Barzani, IKBY'nin 1991 yılında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı başlattığı ayaklanmanın 27'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Barzani mesajında, Irak Meclisinde Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda, oy çokluğuyla onaylanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı'na tepki göstererek, tasarının onaylanmasıyla ittifak, ortaklık, denge ve anayasal ilkelere aykırı bir tutum sergilendiğini öne sürdü.
"IRAK MECLİSİNE GEREKEN CEVABI VERME VAKTİ GELDİ"
IKBY halkının bilinçli bir şekilde gözardı edildiğini ileri süren Barzani, hem IKBY hem de dışarıda nasıl bir zihniyetle karşı karşıya kaldıklarının ortaya çıkacağını savundu.
Barzani mesajında, "Artık IKBY'nin tüm taraflarla bir araya gelip Irak Meclisine gereken cevabı verme vaktinin geldiğini, bunun için de ilgili tarafların ortak ve uygun karar vermesi gerektiğini" kaydetti.
Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.
NTV
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