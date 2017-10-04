Facebook Twitter Rss

Barzani'nin gözü bu görüşmede!

Barzani'nin gözü bu görüşmede!.19325
  • Giriş : 04.10.2017 / 14:52:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyaretini geniş şekilde haberleştiren Barzani'nin yayın organları, görüşmelerde referandumun bir numaralı gündem olacağını izleyicilerine duyurdu. IKBY'ye yaptırım uygulayan iki ülkenin bugün yeni kararlar açıklama ihtimali bulunuyor.

Irak'ın kuzeyinde dünyayı karşısına alıp bağımsızlık referandumuna giden Mesut Barzani yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretini dikkatle izliyor.

Referandum sürecinde Türkiye ve İran'ın gittikçe yakınlaşması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) fazlasıyla tedirgin etmiş durumda.

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu düzenleyen IKBY lideri Mesud Barzani'nin gözü İran'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İranlı liderlerle gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuçlar merak konusu oldu.

Hem Ankara hem de Tahran, referandum sonrası IKBY'ye çeşitli yaptırımları hayata geçirdi. Sınır kapılarını kapatan ve uçuşları durduran iki ülke, petrol konusunda da adımlar attı.

Barzani'ye ait dört ayrı dilde yayın yapan Rudaw kanalı, Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde bir numaralı gündemin referandum olduğunu okuyucularına aktardı. Erdoğan'ın İran'a inişi ve karşılanışı, Rudaw'ın Arapça kanalı tarafından ekrana getirildi.

TRT

Erdoğan'a suikast davasında karar!

Erdoğan ve Ruhani açıklama yapıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'ı Melih Gökçek uğurladı!

Erdoğan'ı Melih Gökçek uğurladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Melih Gökçek uğurladı.

Hakkari'de 4 asker şehit!

Hakkari'de 4 asker şehit!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlayan EYP nedeniyle 4 askerimiz şehit oldu.

 

AK Partili başkan istifa etti

AK Partili başkan istifa etti

Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş görevinden istifa etti.

Fransa yangın: 3'ü Türk 5 ölü!

Fransa yangın: 3'ü Türk 5 ölü!

Fransa'nın Mulhouse şehrinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

 

İncirlik kayıtlarında kayıp 48 saat!

İncirlik kayıtlarında kayıp 48 saat!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların

Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!

Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!

Fransa'nın Marsilya şehrindeki bir metro istasyonunda bıçaklı saldırı meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya