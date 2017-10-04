Barzani'nin gözü bu görüşmede!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyaretini geniş şekilde haberleştiren Barzani'nin yayın organları, görüşmelerde referandumun bir numaralı gündem olacağını izleyicilerine duyurdu. IKBY'ye yaptırım uygulayan iki ülkenin bugün yeni kararlar açıklama ihtimali bulunuyor.
Irak'ın kuzeyinde dünyayı karşısına alıp bağımsızlık referandumuna giden Mesut Barzani yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretini dikkatle izliyor.
Referandum sürecinde Türkiye ve İran'ın gittikçe yakınlaşması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) fazlasıyla tedirgin etmiş durumda.
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu düzenleyen IKBY lideri Mesud Barzani'nin gözü İran'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İranlı liderlerle gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuçlar merak konusu oldu.
Hem Ankara hem de Tahran, referandum sonrası IKBY'ye çeşitli yaptırımları hayata geçirdi. Sınır kapılarını kapatan ve uçuşları durduran iki ülke, petrol konusunda da adımlar attı.
Barzani'ye ait dört ayrı dilde yayın yapan Rudaw kanalı, Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde bir numaralı gündemin referandum olduğunu okuyucularına aktardı. Erdoğan'ın İran'a inişi ve karşılanışı, Rudaw'ın Arapça kanalı tarafından ekrana getirildi.
TRT
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