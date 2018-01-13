Barzani, Papa ile görüştü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkesinde yaşanan terör olayları, iç göçmenler gibi meseleleri görüşmek üzere Katoliklerin Ruhani lideri Papa ile buluştu.
Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin basına kapalı görüşmede, "Irak'taki Hristiyanların durumu, terör olayları nedeniyle evlerinden olan iç göçmenlerin dönmesi konusu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları" ele aldıkları belirtildi. Açıklamada Papa Franciscus'un, Barzani'ye terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi. IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Başbakan Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Putin: Saldırının arkasında Türkiye yok
Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Irak'ta 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan saldırıyı kınadı.
Kuzey Kore ile anlaşmaya o ülkeden destek
Düşman Kardeşler Kuzey Kore ile Güney Kore anlaşma masasına oturdu.