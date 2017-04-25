Facebook Twitter Rss

Barzani, PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi

Barzani, PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi.17652
  • Giriş : 25.04.2017 / 17:14:00

Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Irak Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi. Barzani, PKK'nın bölgede bulunmasının birçok soruna neden olduğunu belirtti ve baş ağrısı yarattıkları için gitmelerini istediğini belirtti.

Açıklama şöyle devam etti:

"Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."

TÜRKİYE

Diva Bülent Ersoy hakim karşısına çıktı

Hükümetten Avrupa'ya tepki geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı Irak'ın Musul kentinde yakalandı.

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.

 

Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'da bir okulda yaşanan patlamada 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Almanya'dan küstah Türkiye çağrısı

Almanya'dan küstah Türkiye çağrısı

Almanya, Türkiye ile ilgili olay yaratacak bir çağrıda bulundu.

 

İşte Fransa'dan seçim sonuçları

İşte Fransa'dan seçim sonuçları

Fransa'da birinci turda zafer kazananlar belli oldu. İlk turda sandıktan Macron ve Le Pen çıktı.

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü

Suriye'nin İdlib kenti Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya