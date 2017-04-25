Barzani, PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi
Irak Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istedi. Barzani, PKK'nın bölgede bulunmasının birçok soruna neden olduğunu belirtti ve baş ağrısı yarattıkları için gitmelerini istediğini belirtti.
Açıklama şöyle devam etti:
"Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."
TÜRKİYE
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