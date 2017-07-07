Barzani: Referandumdan geri dönmeyiz
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunun kendileri için önemine değinere asla bu karardan geri dönmeyeceklerini bildirdi. Barzani, kimsenin Kürt halkının önünde duramayacağını da sözlerine ekledi.
Barzani, IŞİD'den temizlenen Musul kenti ile ilgili kaygılarını da dile getirdi.
"Musul'daki durumla ilgili ciddi kaygılarım var. Çünkü IŞİD'in Musul'da yenilgiye uğratılması bu örgütün tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. IŞİD'in Musul'da güçlenmesini sağlayan koşullar hala giderilemedi. Dolayısıyla o bölgenin geleceğiyle ilgili ciddi endişelerim var. Umarım bu endişeler boşa çıkar."
ABD UYARDI
Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş yok dese de bu konuda ABD'den yeni bir uyarı geldi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, "Bağımsız referandumu Irak anayasasina uygun olmalı. Irak'ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.
TRT
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