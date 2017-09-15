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Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti

Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti.12046
  • Giriş : 15.09.2017 / 17:09:00

IKYB lideri Mesud Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti.

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