Barzani teklifi reddetti!
Kuzey Irak'ta işler karıştı. Barzani, Irak Başbakanı İbadi'nin sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'nin tüm uluslararası hava uçuçlarını durdurağı açıklamasına yanıt verdi.
İbadi, düzenlediği basın toplantısında, "Referandumun tüm Irak ve IKBY'ye olumsuz etkileri olacak. Bu tek taraflı bir adımdı, bununla ortaklık anlayışıyla ve uluslararası irade dinlenmedi. Irak'ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız" diye konuşmuştu.
Öte yandan, Tahran yönetimi İranlı şirketlerin Kuzey Irak'tan petrol ürünleri taşımasına geçici olarak yasak koyduğunu açıkladı.
HÜRRİYET
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