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Barzani'ye 3 gün süre verildi

Barzani'ye 3 gün süre verildi.14059
  • Giriş : 26.09.2017 / 20:16:00

Irak, Barzani'ye 3 gün süre verildiğini duyurdu. Aksi durumda tüm uçuşlar yasaklanacak.

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Sepet Beşik

Mesud Barzani'ye tüm kapılar kapanıyor. Irak, Barzani'yi köşeye sıkıştırdıkça sıkıştırıyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Referandumun tüm Irak ve IKBY'ye olumsuz etkileri olacak. Bu tek taraflı bir adımdı, bununla ortaklık anlayışıyla ve uluslararası irade dinlenmedi. Irak'ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız." diye konuştu.

İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirdi.

İbadi, konuşmasında şunları söyledi:

 "IKBY yetkilileri yerel, bölgesel ve uluslararası çevrelerin referandumun anayasal olmadığı yönündeki çağrılarını dinlemedi. IKBY'deki sınır kapıları Irak Sınır Kontrol Kurumu'nun denetimine tâbidir. Sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'den ve IKBY'ye olan tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracağız. Bu kararı Bakanlar Kurulu'nda aldık. IKBY'nin serveti denetimden uzak yönetiliyor ve gelirleri yurt dışındaki kişisel hesaplara gidiyor." 

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