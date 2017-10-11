Barzani'ye büyük şok! Tutuklandı!
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani büyük bir şok daha yaşadı. Referandumu gerçekleştiren Yüksek Seçim ve Referandum Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Irak’tan mahkeme, IKBY'deki Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, “Rusafa Mahkemesi, referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır” dedi.
HÜRRİYET
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