Facebook Twitter Rss

Barzani'ye büyük şok! Tutuklandı!

Barzani'ye büyük şok! Tutuklandı!.19325
  • Giriş : 11.10.2017 / 15:13:00

Bağımsızlık referandumu ile gerilimin yükseldiği Irak'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani büyük bir şok daha yaşadı. Referandumu gerçekleştiren Yüksek Seçim ve Referandum Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak’tan mahkeme, IKBY'deki Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, “Rusafa Mahkemesi, referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır” dedi.

HÜRRİYET

Başbakan'dan vize mesajı!

Erdoğan o türkünün sözlerini söyledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran lideri: Çocuklarınıza Türkçe öğretin

İran lideri: Çocuklarınıza Türkçe öğretin

Hamaney, Azeri bir anneye çocuğuna Türkçe öğretmesi önerisinde bulundu.

Kaliforniya'da yangın: 17 kişi can verdi!

Kaliforniya'da yangın: 17 kişi can verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir yangın çıktı.

 

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı, bir savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Nobel'i aldı, Trump'a çağrı yaptı!

Nobel'i aldı, Trump'a çağrı yaptı!

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ICAN, ABD Başkanı Trump'a çağrı yaptı.

 

Salı günü bağımsızlık ilan edecek

Salı günü bağımsızlık ilan edecek

Katalonya Başkanı salı günü bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme

Türkiye, ABD'nin skandal kararının sonrasında misilleme ile karşılık verdi!


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya