Barzani'ye hava sahasını kapattı
İran, kararını verdi. Bağımsızlık referandumuna ramak kala İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'ye hava sahasını kapattı. Olayın Irak hükümetinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.
İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçuşları durdurduğu açıklandı.
Yarın IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi verilen kararla ilgili konuşan İran'ın en üst düzey güvenlik birimi sözcüsü Keyvan Hosravi, IKBY'den yapılacak uçuşlara da hava sahalarını kapattıklarını aktardı.
Husrevi, "İran'dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.
Haberde Irak merkezi yönetiminin İran'ın IKBY'ye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi.
HÜRRİYET
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