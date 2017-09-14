Barzani'ye son dakika teklifi!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, DEAŞ ile mücadele konusunda ABD Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Kubis ile görüştü.
Açıklamada görüşme sırasında misafir heyetin Barzani'ye 25 Eylül tarihindeki referandumun ertelenmesi için alternatif sunduğu kaydedildi.
BARZANİ: DEĞERLENDİRİP AÇIKLAYACAĞIM
Buna karşılık Barzani'nin yapıcı diyaloğu olumlu karşıladığı ancak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi Kürt siyasi parti temsilcileriyle değerlendirip, bu konudaki fikirlerini kısa sürede açıklayacaklarını bildirdiği aktarıldı.
Barzani'ye sunulan alternatifin detaylarına açıklamada yer verilmedi.
HÜRRİYET
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