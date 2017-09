Barzani'ye uyarı: Her türlü adımı atarız

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti:"IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın."Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de dün yaptığı açıklamada uyarı tonunu bir üst perdeye çekti. İbadi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum planıyla ilgili "Irak halkının hukuk dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi halinde askeri açıdan müdahale edeceklerini" ifade etti.Hürriyet