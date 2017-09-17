Barzani'ye uyarı: Her türlü adımı atarız
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti:
"IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın."
İBADİ: ASKERİ AÇIDAN MÜDAHALE...
Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de dün yaptığı açıklamada uyarı tonunu bir üst perdeye çekti. İbadi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum planıyla ilgili "Irak halkının hukuk dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi halinde askeri açıdan müdahale edeceklerini" ifade etti.
Hürriyet
DİĞER HABERLER
ABD'ye net mesaj!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili ABD'li mevkidaşı ile bir gö
Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 2,5 saat görüştü.
Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.
Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin
Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu.