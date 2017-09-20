Barzani'ye yaptırımlar masada!
Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna Ankara'dan büyük bir tepki geldi. Türkiye, referandumun yapılması durumunda uygulanmak üzere yaptırımları belirlemek için harekete geçti.
Hazırlanacak dosyalar, 22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacak. gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararından vazgeçmemesi halinde, başta ekonomik olmak üzere siyasi ve askeri yaptırımları uygulamaya koyacak.
İşte gündemde olan yaptırımlar:
BAŞKONSOLOSLUK: Erbil Başkonsolosluğu’nun kapatılması gündemde.
HABUR: Kuzey Irak ekonomik ve ticari olarak Türkiye’ye büyük ölçüde bağımlı. Türkiye, Kuzey Irak ile olan habur Sınır Kapısı’nı kapatmayı veya sınırlamayı da gündemine alabilir. Derecik, Gülyazı ve Üzümlü sınır kapıları için de düzenlemeler gündeme gelebilir.
BORU HATLARI: Türkiye, referandumdan sonra Kuzey Irak petrolünü Ceyhan üzerinden Avrupa’ya taşıyan petrol boru hattında sınırlamaya gidebilir. Erbil’den Şırnak’a döşenecek boru hattıyla doğalgazın taşınmasına yönelik proje rafa kalkabilir.
ASKERİ eğitim: Türkiye, DEAŞ ile mücadelede peşmergeye askeri eğitim ve lojistik destek vermişti. Bu yardımların tamamıyla sonlanması hayata geçebilir.
TİCARETTE SINIRLAMA: Bölgede satışa sunulan ürünlerin yaklaşık yüzde 50’sini Türk malları oluşturuyor. Türkiye, bölgeye yapılan yabancı yatırımlarda ilk 5 ülkenin içinde. Türkiye, bu bölge için gösterdiği kolaylaştırmaları ve yatırımlarını yeniden gözden geçirebilir.
ASKERİ MÜDAHALE: Türkiye, bölgedeki Türkmenlere yönelik müdahale durumunda askeri seçeneğe yönelebilir.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.
Bylock listesine 31 bin kişi girdi
EGM, FETÖ'nün iletişim sistemi ByLock'un listesine 31 bin kişinin daha girdiğini belirledi.
Altan Kardeşler tutuklu kalacak
Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutukluluklar
Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.
Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu
Hatay'da 200 polisle dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı.