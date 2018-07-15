Bas Dost için flaş iddia: Lizbon'da kalabilir
F.Bahçe'nin transfer listesine giren Bas Dost ile ilgili Portekiz medyasından yeni iddia. Sporting Lizbon'da geçici başkan Sousa Cintra'nın, Bas Dost ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımda kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Gerrard Skrtel’i kafaya taktı!
Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in transferinden vazgeçmiyor. İngiliz teknik adamın, tecrübeli oyuncunun alınması için yönetimine baskı yaptığı bildirildi.
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