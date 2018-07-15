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Bas Dost için flaş iddia: Lizbon'da kalabilir

Bas Dost için flaş iddia: Lizbon'da kalabilir.18681
  • Giriş : 15.07.2018 / 09:33:00

Portekiz medyası, Bas Dost'un Lizbon'da kalabileceğini öne sürdü.

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F.Bahçe'nin transfer listesine giren Bas Dost ile ilgili Portekiz medyasından yeni iddia. Sporting Lizbon'da geçici başkan Sousa Cintra'nın, Bas Dost ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımda kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.

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